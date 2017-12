Corinthians busca reforços sem custo A renovação do contrato de Scheidt com o Corinthians é o tipo de negócio que a diretoria da equipe paulista planeja para 2002. Ou seja: reforçar o time sem gastar. O Corinthians tinha de devolver o zagueiro ao Celtic, da Escócia, até o fim do mês, quando terminaria seu contrato. Mas o clube escocês decidiu manter o jogador no Parque são Jorge sem cobrar nada pelo reempréstimo do passe, e ainda pagará uma parte dos salários do atleta. Se o Celtic pegasse Scheidt de volta deveria pagar cerca de US$ 1,2 milhão por um novo contrato. Além disso, o zagueiro não tinha mais interesse em voltar a jogar no clube escocês. Assim, o atleta chegou a um acordo com o Celtic, que o liberou para atuar por mais uma temporada no Parque São Jorge. O Corinthians fez também um bom negócio com o Grêmio, envolvendo o atacante Luiz Mário. Depois de valorizar o atleta com a conquista da Copa do Brasil, o clube gaúcho deverá devolvê-lo para a temporada de 2002. Afinal, não pretende pagar R$ 2 milhões aos corintianos para ficar com o jogador em definitivo.