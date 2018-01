Corinthians busca resgatar a velha garra A velha garra corintiana vai ser evocada nesta segunda-feira na primeira conversa do técnico Juninho Fonseca com o reformulado elenco do Corinthians, que se reapresenta nesta segunda-feira pela manhã no Parque São Jorge, de onde segue para o primeiro treino do ano, no Parque Ecológico do Tietê, zona leste. Depois de assistir no sábado passado à vitória do time júnior corintiano sobre o Paulista por 2 a 1, em Jundiaí, o treinador dos profissionais avisou que vai usar o exemplo de raça da garotada para dar à equipe principal uma dimensão da entrega que vai querer de seus atletas nesta temporada. Nos juniores, o Corinthians se classificou à segunda fase da Copa São Paulo jogando com um a menos desde os 32 minutos do primeiro tempo. "A vontade, a luta e a determinação foram fundamentais. Quero ver meu time jogando assim. Isso aí é Corinthians, um time movido pela paixão", elogia Juninho Fonseca, que participou da preleção antes do jogo dos juniores e no final foi ao vestiário para cumprimentar os meninos. Após o fim da participação do Corinthians na Copinha, o treinador deve promover alguns atletas dos juniores, categoria que comandava até assumir o time principal, no final do ano passado. "Eles (os juniores) estão muito sérios, interessados em crescer como atletas e pessoas. Isso é muito bom." Na reapresentação deste segunda-feira, Juninho Fonseca vai contar com um elenco que pouco vai lembrar a equipe que terminou 2003. Serão 12 caras novas, entre as quais os experientes Fábio Costa (maior investimento do clube para 2004), Rincón, Rodrigo e Marcelo Ramos. A partir de quarta-feira, Juninho inicia os treinos em Extrema, sul de Minas.