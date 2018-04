Corinthians busca sexto título e também um artilheiro de Brasileiro

SÃO PAULO - O Corinthians já conquistou o Campeonato Brasileiro cinco vezes. Na base da raça (1990), na técnica (98 e 99), com um time galáctico (2005) e com uma equipe sem estrelas (2011). Em todas essas conquistas, e também em todas as campanhas desde 1971, há um traço em comum: jamais o Corinthians emplacou um artilheiro de Campeonato Brasileiro.

Esse é mais um desafio que recai sobre os ombros do peruano Paolo Guerrero, a partir do jogo desta noite, às 21h, no Pacaembu, contra o Botafogo. "Não me preocupo em fazer gols, em ser artilheiro, o mais importante é minha equipe vencer", já disse o heroí do Mundial de Clubes no Japão.

O Corinthians já esteve muito perto de ter um artilheiro em Brasileiro. Um deles: Carlos Tevez. Na campanha do título de 2005, o argentino atingiu 20 gols, mas foi superado por Robgol (21, pelo Paysandu) e Romário (22,pelo Vasco).

Em 1998, Marcelinho Carioca fez 19, dois a menos que o artilheiro daquele ano. E que por ironia foi um jogador formador no Parque São Jorge: Viola, goleador pelo Santos em 1998, dez anos depois de explodir no Corinthians no Paulistão de 88. Neto, em 1990, também ficou a dois gols do artilheiro Charles (Bahia): 11 a 9.

Guerrero se transformou no principal goleador do Corinthians desde que foi contratado após a Libertadores do ano passado. Em 41 jogos, soma 20 gols. Na campanha do título Paulista, fez 8. Foi o artilheiro do time, não da competição - ele foi prejudicado porque o time titular demorou a estrear no Estadual.

Há, porém, um traço desta equipe de Tite que não contribuiu para que Guerrero de torne artilheiro do Nacional. Uma das características do time é o "revezamento" dos goleadores. Paulinho e Danilo marcam tantos gols quanto os atacantes Emerson, Guerrero e até Alexandre Pato, reserva.

"Vejo isso até como uma qualidade", disse Tite. "Não somos dependentes de nenhum jogador. Se um time marcar o Guerrero, tem o Emerson pelo lado, o Paulinho, o Danilo."

De qualquer maneira, Guerrero vai iniciar esta competição como candidato a artilheiro. A missão é dura e ele vai brigar com jogadores como Fred, artilheiro de 2012, Luis Fabiano, Leandro Damião e Diego Tardelli. Cravar quem vai ser o artilheiro é tão (ou mais difícil) quanto prever qual será o time campeão.