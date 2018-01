Corinthians busca substituto de Guerrero no exterior

Em busca de um centroavante para a vaga de Guerrero, a diretoria do Corinthians analisa o mercado interno e, por enquanto, não encontrou nenhum jogador que atenda as exigências de Tite. Na Série A, todos os bons jogadores já disputaram pelo menos sete partidas no Campeonato Brasileiro e não podem defender outro clube na competição.

Na Série B, a avaliação é que os jogadores disponíveis chegariam apenas para compor o elenco e não há atacantes melhores do que Vagner Love e Luciano, por exemplo.

Assim, a diretoria trabalha com a possibilidade de trazer um atleta vindo do exterior que está sem contrato e, por isso, pode chegar agora ao Parque São Jorge, independentemente do fechamento da janela de transferências internacionais. Era o caso de Jonathas, que fez 14 gols pelo Elche no último Campeonato Espanhol, conseguiu se desvincular do clube, mas acabou acertando com o Real Sociedad.

A ideia do presidente Roberto de Andrade é, sem precisar gastar muito, contratar um jogador desconhecido do grande público. Ele lembra o caso de Guerrero, que chegou ao Corinthians para disputar o Mundial de 2012 depois de atuar por dez anos sem grande destaque no futebol alemão e se transformando em ídolo da torcida.