Corinthians busca vaga e estabilidade O jeito aparentemente calmo, de muitos sorrisos, não consegue esconder. O técnico Geninho está tenso. Sabe que o jogo do Corinthians, hoje, às 20h30, contra o União Barbarense, no Pacaembu - com transmissão pela ESPN-Brasil e SporTV -, vale muito mais do que a passagem do time para a fase semifinal do Campeonato Paulista. É enorme a vontade do treinador de calar os que o olhavam com desconfiança em sua chegada ao clube para ocupar o lugar do tetracampeão mundial Carlos Alberto Parreira. Basta um simples empate para a equipe ficar com a vaga e ajudar muito o técnico a se firmar no cobiçado cargo. Leia mais no Jornal da Tarde