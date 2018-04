Corinthians busca vitória para seguir na luta por título Vitórias em sequência fizeram Goiás, São Paulo e Avaí alcançarem as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Como todo bom exemplo é bem visto, o Corinthians se mira nos rivais para também entrar na briga pela taça. Sua aposta, contudo, é a série de três jogos no Estado, onde tem 75% de aproveitamento dos pontos. A começar por este domingo, às 16 horas, no Pacaembu, diante do instável Botafogo.