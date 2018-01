Corinthians: cabeça-de-chave em Natal A capital do Rio Grande do Norte, Natal, vai ser a sede do Corinthians durante a disputa da primeira fase da Copa dos Campeões, prevista para começar no dia 7 de julho. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, durante uma reunião do Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e representantes da emissora responsável pela transmissão do evento. Outra medida foi a de colocar o Flamengo em Belém, no Pará. A hipótese de uma mudança ocorrer é remota e somente acontecerá se a diretoria dos dois clubes não concordarem com o estabelecido pela entidade. O sorteio para a formação dos quatro grupos da primeira fase da Copa dos Campeões, que ainda tem como cidades-sedes Teresina, no Piauí, e São Luís, no Maranhão, acontece no dia 27, em um hotel da zona sul do Rio, às 15h. Ele será "dirigido" para que equipes do mesmo estado caiam em grupos diferentes. Além de Corinthians (campeão do Torneio Rio-São Paulo) e Flamengo (vencedor do ano passado), Cruzeiro (campeão da Copa Sul-Minas) e Bahia (campeão da Copa do Nordeste) são os outros dois cabeças-de-chave. Uma vaga na Taça Libertadores da América é o principal atrativo da Copa dos Campeões, que premiará com R$ 700 mil o primeiro colocado e R$ 400 mil o vice. Caso o Corinthians, que assegurou sua participação na Libertadores ao vencer a Copa do Brasil, ganhe a Copa dos Campeões, o segundo colocado ficará com a vaga. Os participantes da Copa dos Campeões são: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, São Caetano, Flamengo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio, Atlético-PR, Bahia, Vitória, Naútico, Paysandu e Goiás.