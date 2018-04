Corinthians cada vez mais pensa na próxima temporada

O resultado de domingo no clássico (1 a 1 com o São Paulo) não fez o técnico do Corinthians, Mano Menezes, "jogar a toalha" outra vez no Campeonato Brasileiro - o primeiro gesto de desistência ocorreu na derrota para o Flamengo (1 a 0), a uma rodada do final do primeiro turno. Mas, com chances remotas de título, os corintianos já projetam o ano do centenário.

Defederico estreou diante do São Paulo e Edno deve vestir a camisa alvinegra pela primeira vez contra o Atlético-PR, sábado, no Pacaembu. Mano tenta repetir a estratégia que deu certo na temporada passada, quando acertou o time durante a Série B e já conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil no primeiro semestre de 2009.

"Temos de jogar melhor a cada rodada, ir buscando as vitórias", constatou o treinador. "Ainda há condições matemáticas de título, embora seja muito difícil." O Corinthians ficou a 12 pontos do líder Palmeiras e nunca na história do Brasileiro por pontos corridos uma equipe conseguiu recuperação tão impressionante com 12 rodadas até o fim.

"Jogar bem neste momento é importante para irmos ganhando ritmo e acertarmos o time para o ano que vem", reconheceu o capitão William. "A temporada 2010 será a mais importante do Corinthians. Nossa responsabilidade é muito grande."

FESTA

Nesta segunda-feira à noite acontecerá o jantar de aniversário do Corinthians, no Parque São Jorge, onde será anunciado o logo que identificará a festa, além de outros planos envolvendo inclusive o departamento de Futebol - que deverá ter uma bolsa de atletas envolvendo jogadores, com a intenção de arrecadar dinheiro para contratações.