Corinthians cede e muda treino aberto na arena para sexta-feira

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a alteração do horário do treino aberto na Arena Corinthians para sexta-feira, às 20h. Anteriormente, o evento aconteceria no sábado, às 10h, mas Polícia Militar (PM) e Ministério Público (MP) haviam solicitado a mudança por uma questão de segurança, já que o Palmeiras também abrirá seu treinamento para a torcida, no sábado.

+ Carille aposta na experiência de Jadson e Ralf contra o Palmeiras

+ Com medo de morte e brigas, autoridades tentam última cartada contra clubes

+ Possível título renderá ao Palmeiras prêmio superior ao do rival

Com a decisão, o treino do Palmeiras permanece no sábado e o Corinthians fará seu treinamento um dia antes. No sábado, a equipe alvinegra fará uma atividade fechada, sem a presença de torcida e imprensa, no CT Joaquim Grava. O MP e a PM tentavam fazer com que um dos clubes mudassem de ideia sobre a realização dos treinos no sábado por terem a segurança dos torcedores e possíveis conflitos no trajeto até as arenas.

As autoridades tinham a informação de que membros de organizadas já estavam se mobilizando para armar emboscadas e marcar brigas em estações de trem e terminais de ônibus. Nesta quinta-feira, uma reunião na sede da Federação Paulista, às 15h, acontecerá entre os clubes e autoridades para definir detalhes do jogo de domingo, como forma de premiação e organização dos eventos que marcarão o término do Campeonato Paulista. Uma das coisas que precisarão ser definidas, é sobre o que será feito caso o Corinthians seja o campeão, já que o Allianz Parque terá apenas palmeirenses na arquibancada.

Veja a nota oficial do Corinthians sobre o assunto:

O Sport Club Corinthians vem a público informar a mudança do horário do treino aberto que originalmente seria realizado no sábado (07), às 10h da manhã para sexta-feira (06), às 20h na Arena Corinthians.

A iniciativa da torcida e da direção do clube visam preservar o bem estar de todos os paulistanos, a paz social e evitar medidas judiciais contra a agremiação. Aqueles que se sentirem prejudicados deverão procurar o clube para reaver os donativos trocados pelo ingresso.

Hoje, mais uma vez, reiteramos o significado de ser corinthiano, um torcedor que cresce na adversidade. Aqui é sempre preciso aquele esforço a mais. Aqui, quando tudo parece perdido, a gente encontra o caminho.

E nesse caso o caminho é o de nossa casa, a Arena Corinthians, onde nos encontraremos para dar apoio ao Timão e onde fogos celebrarão o orgulho de sermos o que somos, corinthianos.