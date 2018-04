Corinthians celebra fim do tabu com o Palmeiras

Com a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo, no Pacaembu, o Corinthians quebrou um tabu de três anos e três meses sem vencer o principal adversário. O fim do jejum foi celebrado ao término da partida pelos jogadores, que também ressaltaram a importância de vencer um clássico.

Corinthians vence Palmeiras por 1 a 0

"Tem corintiano aqui no elenco que nunca tinha vencido o Palmeiras. E é duro, porque é o clássico que todos querem vencer. Foi bom", afirmou Elias, que manteve o vigor até o fim, mesmo com a equipe atuando com um jogador a menos durante quase toda a partida.

Autor do gol da vitória, o atacante Jorge Henrique também comemorou o bom resultado contra o Palmeiras. "O tabu se foi. Esse grupo não tinha vencido o Palmeiras ainda, teve um gostinho especial", garantiu.

Depois de ser vaiado nas primeiras partidas do Corinthians, o meia Tcheco dessa vez saiu aplaudido. Agora, ele espera repetir o bom desempenho do clássico. "Clássico mexe com o brio dos torcedores. Então são nesses jogos que você fica querido ou não. Acho que me saí bem. Espero sair aplaudido mais vezes", disse.