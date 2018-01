Corinthians chega a 120 mil sócios-torcedores e pressiona Palmeiras

O Corinthians atingiu nesta sexta-feira a marca de 120 mil sócios-torcedores e diminuiu a distância para o Palmeiras, segundo colocado no ranking nacional. Desde o início do mês, o Alvinegro já ganhou quase 5 mil novos associados. O Palmeiras permanece estável com 129 mil. O líder é o Internacional, com 146.828.

No ano, o Corinthians teve um aumento de mais de 53 mil novos sócios-torcedores. O clube tem como meta a longo prazo possuir o maior programa de sócio-torcedor do mundo e espera superar o Benfica, de Portugal, que conta atualmente com 270 mil sócios-torcedores.

O principal benefício do sócio-torcedor é poder comprar ingresso antecipado para partidas no Itaquerão. As entradas para o jogo de domingo, contra o Joinville, por exemplo, já estão esgotados. A expectativa é de público superior a 41 mil pessoas. Para o clássico do próximo dia 20, com o Santos, também no Itaquerão não há mais bilhetes disponíveis para os setores mais baratos do estádio.

Em abril, o Alvinegro lançou novos pacotes do Fiel Torcedor para atrair mais sócios. Foi criada uma categoria com mensalidade a partir de R$ 9 e outra atrelada às cadeiras cativas no Itaquerão.

Todo dinheiro das mensalidades vai para o clube. Já a arrecadação com a venda de ingressos é destinada para o fundo que administra o Itaquerão e é responsável por pagar os financiamentos feitos durante as obras.