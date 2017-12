Corinthians chega ao estádio O ônibus Mosqueteiro IV acaba de chegar ao Morumbi trazendo a delegação corintiana. Sob explosão de fogos e intenso buzinaço, centenas de torcedores em frente à Praça Roberto Gomes Pedrosa saudaram os jogadores com gritos de ?Timão eô!? e ?É campeão!?. Os torcedores correram lado ao lado com o ônibus até a entrada do estádio. Todo o elenco corintiano veio no Mosqueteiro IV, inclusive os jogadores contundidos, como Roger, Mascherano, Sebá e Wescley, e até os que não serão relacionados para a partida.