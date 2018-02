Corinthians chega e já treina Os jogadores do Corinthians desembarcaram no início da manhã desta sexta-feira em São Paulo e quase não terão descanso até a estréia do time no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Atlético Mineiro, no Pacaembu. Depois de 8 horas de viagem desde o México - onde na quarta-feira à noite o time perdeu por 3 a 0 para o Cruz Azul, pela Libertadores da América - os jogadores seguiram direto do aeroporto de Cumbica, para o Parque São Jorge. O técnico Geninho programou apenas um treino leve, de desintoxicação, para esta sexta-feira. No sábado, o treinador define a equipe estréia no Brasileiro. O jogo está marcado para o domingo, às 18 horas.