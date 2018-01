Corinthians chega em paz em São Luís A desilusão com o fraco futebol da partida de estréia de Tevez e Carlos Alberto no Corinthians, sábado contra o América no Morumbi, chegou até o Maranhão - distante três mil quilômetros de São Paulo. Na estréia da Copa do Brasil, o adversário de quarta-feira, às 21h40, é o Sampaio Corrêa. No aeroporto Marechal Cunha Machado, em São Luís, o sistema de proteção montado para proteger o time galáctico se mostrou inútil por um motivo simples. Não havia torcedores esperando pelo time. Os passageiros do vôo não sabiam sequer quem era o argentino de R$ 60 milhões ou o meia de R$ 30 milhões. Foram Fábio Costa e Anderson que acabavam chamados para tirar fotografias enquanto as estrelas eram desprezadas. Ja no hotel São Luís Park, além de não haver fãs, nem os funcionários se entusiasmaram com o time. Continuaram a varrer o hotel como se nada demais estivesse acontecendo na chegada da delegação.