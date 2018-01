Corinthians: clássico será no Morumbi Nunca Geninho comemorou tanto o fato de o Corinthians estar jogando apenas nos fins de semana. Nos próximos dias o treinador terá missão ingrata: armar a equipe sem quatro titulares - o zagueiro Fábio Luciano, o lateral-esquerdo Kléber e o atacante Gil, todos integrados à seleção brasileira que vai disputar a Copa das Confederações. Leandro, por sua vez, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 diante do São Caetano, no domingo. E o trabalho será cuidadoso. Afinal, a próxima partida é nada mais, nada menos do que o clássico contra o São Paulo. Aliás, depois de muita negociação, a possibilidade de levar esse jogo para o estádio Brinco de Ouro, em Campinas, foi descartada no final da tarde desta segunda-feira. A Rede Globo, principal interessada na alteração, não chegou a acerto com o Corinthians (mandante). Assim, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Morumbi. A maior preocupação do técnico corintiano é que o time está desfalcado em todos os setores, o que poderia comprometer o entrosamento geral. Na zaga, César é o substituto natural. Na lateral-esquerda, o jovem Roger deve ganhar nova chance para apagar a imagem negativa que deixou com a expulsão no segunda jogo contra o River Plate, que eliminou a equipe do Parque São Jorge da Taça Libertadores da América. No ataque, o artilheiro Liedson volta depois de cumprir suspensão no ABC. REFORÇO - O Corinthians tem vários desfalques. O Campeonato Brasileiro é longo. No segundo semestre o clube vai disputar a Copa Sul-americana. Seriam esses três pontos suficientes para convencer a diretoria a contratar. Não para o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini. ?Que contratar que nada! O time já tem 28 atletas. Mais do que isso nem cabe lá no clube?, afirmou o cartola na tarde desta segunda-feira, em entrevista à Rádio Globo. O dirigente procurou desdenhar da necessidade de contar com atletas ?de nome? na equipe. De acordo com ele, muita estrela compromete o ambiente. ?Aí vira uma brigaiada. É horrível?, disse. Dentro de seu estilo peculiar, Citadini, procurou valorizar a presença de revelações entre o grupo corintiano. Mas, claro, deu uma cutucada naqueles que ainda não demonstraram todo o potencial. ?O negócio é o seguinte: galo bom já nasce cantando.? CASA NOVA - A partir desta terça-feira, o time profissional passa a treinar no Centro Olímpico, próximo ao Parque Ecológico do Tietê, já que o gramado do Parque São Jorge será substituído. A expectativa é de que em 15 dias a obra esteja concluída e o grupo possa voltar ao tradicional local de treinamentos. A direção, no entanto, faz planos para tornar o CO reduto dos profissionais.