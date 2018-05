Corinthians coloca renovação à prova contra o Cobresal

Mesmo após quatro vitórias seguidas no Campeonato Paulista, é diante do Cobresal, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio El Cobre, em El Salvador, que o Corinthians passará pelo primeiro teste do ano para avaliar se a equipe realmente continua forte e em condições de brigar por títulos depois da saída de seis titulares da campanha do hexacampeonato brasileiro. Todo o planejamento desde início de temporada foi feito em cima da estreia na Libertadores.

O rendimento da equipe diante do Cobresal pode, inclusive, mudar os rumos do processo de reconstrução do time conduzido por Tite. Por enquanto, o treinador tem dado preferência aos jogadores que já estavam no clube desde ao o ano passado. Nesta quarta-feira, por exemplo, nenhum reforço será titular. “Eu tenho a premissa de manter uma base treinada”, justificou o treinador.

O volante Elias, que ficou fora dos últimos dois jogos por causa de uma pancada na perna esquerda que levou contra o Osasco Audax, treinou normalmente na terça-feira e deve jogar. Caso volte a reclamar de dores, o garoto Maycon será o titular.

Apesar de o Cobresal ser considerado o time mais fraco do Grupo 8 e candidato a saco de pancadas da chave, as condições adversas de jogar no meio do deserto do Atacama diminuem o favoritismo do Corinthians. A delegação alvinegra chegará a El Salvador somente nesta quarta-feira, momentos antes da partida. Por falta de campos de treinamento na cidade, Tite optou por comandar um treino terça-feira à tarde no CT da Universidad de Chile, em Santiago. O retorno à capital chilena está previsto para quinta-feira. Ou seja, o Corinthians ficará a menos de 24 horas no local da partida.

El Salvador fica no meio do deserto do Atacama, 2.600 metros acima do nível do mar. O clima é árido e bastante seco. Como a cidade não tem aeroporto comercial, o avião com os jogadores Corinthians vai ter de pousar em uma base aérea localizada a cerca de 30 quilômetros de El Salvador.

“Existem algumas variantes a que precisamos ficar atentos. A bola toma velocidade e continua com a mesma velocidade, por causa da altitude. É fundamental também estar atento na cobertura das bolas viajadas e nas finalizações de média distância”, admitiu Tite.

Para Tite não ser pego de surpreso, integrantes da comissão técnica do Corinthians têm acompanhado o Cobresal desde o sorteio dos grupos da Libertadores. O time chileno chegou à Libertadores graças ao título do Torneio Clausura de 2015, mas não faz uma boa campanha este ano. Em cinco jogos, perdeu dois, empatou dois e ganhou apenas um.

“O Cobresal não é um time desconhecido, nós nos municiamos e acompanhamos os jogos. O time tem qualidade técnica e um treinador que foi campeão e depois retornou ao clube. Os resultados não condiziam com o desempenho recente da equipe”, elogiou Tite.