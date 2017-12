Corinthians com dois meias ofensivos O técnico Tite está pensando em armar um time mais ofensivo para enfrentar o Fluminense neste sábado, às 18h10, no Pacaembu. Nesse caso, o Corinthians jogaria com dois meias de armação: Fábio Baiano e Rosinei. Tite despista: "Não é nada oficial. Fiz apenas uma experiência no treino coletivo, mas ainda não me decidi pela formação ideal." Fábio Baiano está gostando da alteração. No esquema atual, com três zagueiros, é praticamente o único armador das jogadas ofensivas. No esquema alternativo, teria a ajuda de Rosinei nessa função. "É muito bom, porque divide um pouco a responsabilidade na armação do time, que ganha mais toque de bola, mais chegada ao ataque", afirma o titular. Rosinei também torce por mais uma oportunidade: "Se eu entrar, vou ajudar o Fábio na armação das jogadas, fazer a bola chegar até os nossos atacantes. Vou prender um pouco a bola. Assim nosso time fica mais agressivo, com mais velocidade e posse de bola." Os jogadores admitem que a classificação para a Copa Libertadores ficou mais difícil, mas a instabilidade dos concorrentes ainda dá motivos para sonhar. "Esse é um campeonato equilibrado. Se o Corinthians conseguir quatro vitórias seguidas, a gente começa a entrar na briga novamente", diz Fábio Baiano. Apesar do otimismo, faz uma ressalva: "Às vezes, é melhor disputar apenas um campeonato. É mais complicado para o jogador se concentrar em dois torneios ao mesmo tempo." Mesmo assim, o meia não admite a palavra "relaxar" para fugir da disputa da Copa Sul-Americana, por exemplo. "Isso não existe. A Sul-Americana é boa para o clube, que tem boas bolsas. Sempre vamos entrar para vencer." Rosinei completa: "Com a Sul-Americana, os jogadores mais novos como eu terão mais chances de jogar." Nesta quinta-feira, o médico Paulo de Farias confirmou a contusão de Jô. O resultado da ressonância magnética acusou uma pequena lesão muscular na coxa esquerda. O atacante deve ficar afastado de sete a dez dias, segundo estimativas do departamento médico. No lugar de Jô deve entrar Alberto, que ainda precisa provar seu valor para que tenha o seu contrato prorrogado. Tite está lamentando a lesão de seu artilheiro: "É um garoto que vinha bem, que disputou um lugar no time com o Marcelo Ramos e Alberto de forma leal e ganhou um lugar no time. Foi uma pena!" O treino da manhã nesta quinta foi marcado pela descontração. O elenco foi dividido em dois grupos para um rachão, que contou com a participação do técnico Tite, que estava na equipe vitoriosa: 4 a 0.