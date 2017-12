Corinthians com raiva para cima do Flu A raiva de Tite contagiou o time do Corinthians que neste sábado, às 18h10, enfrenta o Fluminense no Pacaembu, em São Paulo (SP). O treinador perdeu a compostura ao saber dos quatro encontros entre os representantes da MSI e Vanderlei Luxemburgo, com a finalidade de tomar o seu lugar em 2005. Ele teve a confirmação dos encontros com empresários do futebol - o principal deles, Juan Figer. Os jogadores corintianos se apressaram a dar seu apoio a Tite e criticar Luxemburgo. "Tem gente no futebol que gosta de trabalhar de maneira desonesta. Não podemos concordar com esse tipo de atitude. Não vou concordar nunca com armações", criticava Fábio Costa. Conversando apenas entre eles, os jogadores se irritaram com a postura do técnico santista, de cobiçar o lugar de Tite. Mas com exceção do goleiro, não quiseram falar publicamente. O vice Roque Citadini, que demitiu Luxemburgo do Corinthians, foi solidário aos desabafos de Tite. E demonstrou querer ver o treinador santista bem longe do Parque São Jorge. "O Tite tem razão em se revoltar. Foi usado. Antes de desabafar me falou da sua raiva. Mas ele sabe que é o meu treinador para 2005. Não importa outros se oferecerem. Não nos interessa", decreta Citadini. Mas Tite ainda estava espumando de raiva. "Tive a confirmação. Depois de tudo que ouvi de pessoas que confio, a situação é clara: os representantes da MSI tramaram às minhas costas. Fizeram duas reuniões comigo pedindo indicações de jogadores e depois procuraram outro treinador. Não sou moleque! Foi um teatro deste tal de Kia (Joorabchian) e deste Duplat, Dupret (Renato Duprat). Essas pessoas não merecem a minha consideração." A confirmação do treinador sobre os encontros às suas costas foi de alguns empresários do futebol, mas a palavra que lhe deu maior certeza foi a de Juan Figer. Quanto a Luxemburgo, Tite destilou seu ódio. Perguntado sobre a postura ética do técnico santista, foi veemente. "Não faria uma coisa dessa com ninguém. Nem com amigo nem com inimigo. Só que não sou e nunca fui amigo desta pessoa (Luxemburgo)." Todo esse clima belicoso se juntou à frustração da derrota diante do Internacional, que tirou o clube da briga pela Libertadores. Para se garantir pelo menos na Copa Sul-Americana, o time quer não só vencer, mas humilhar o desfalcado Fluminense no Pacaembu. "É uma questão de honra se classificar para a Sul-Americana. Ficaremos pelo menos entre quinto e nono do Brasileiro. Vencer o Fluminense é a nossa única opção no Pacaembu", resume Tite. O Corinthians ocupa a oitava colocação, com 61 pontos. Os jogadores souberam que o rival carioca estará com nada menos que oito desfalques. E procuraram não se animar. Pelo menos diante dos jornalistas. "Não existe essa história de que já ganhamos o jogo. Isso é uma bobagem de quem não conhece futebol. Os reservas que irão entrar no Fluminense com certeza irão mostrar até mais vontade que os titulares. Vamos ter de nos desdobrar para vencer", dizia Fabinho. Seguindo o exemplo de São Paulo contra o Botafogo, na semana passada, Tite treinou muito a marcação na saída de bola. Como se o Corinthians fosse enfrentar uma equipe pequena, preocupada apenas em evitar uma goleada. Tite se ressente de atacantes efetivos. Sem poder escalar o contundido Jô, o técnico se viu obrigado a escalar Alberto ao lado de Gil. Será uma das últimas chances do jogador que até agora decepcionou no Parque São Jorge.