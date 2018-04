Corinthians começa a devolver ingressos a torcedores

O Corinthians deu início ao processo de reembolso dos bilhetes nesta terça-feira após confirmar a classificação para as oitavas de final da competição sul-americana. Assim, poderá oferecer três opções à torcida.

O torcedor pode trocar o ingresso do jogo contra o Millonarios pela entrada na partida das oitavas de final que será disputada em São Paulo. Poderá também usar o valor como desconto em sua anuidade ou ainda requerer a devolução do dinheiro. As alternativas só estão disponíveis para que não solicitou o reembolso junto a central de relacionamento do programa quando a punição foi anunciada.

O comunicado está disponível na área do assinante do site http://www.fieltorcedor.com.br/. A venda de ingressos para os demais sócios só terá início após a divulgação do adversário da equipe na próxima fase do torneio.