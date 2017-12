Corinthians começa a viver clima tenso O desequilíbrio é geral no Corinthians. Após dois tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro e a perigosa aproximação de Internacional e Fluminense na luta pelo título, o elenco já não demonstra o otimismo de dias atrás. Ao contrário, não consegue esconder a apreensão, o medo e o nervosismo. O volante Fabrício, por exemplo, atacou o presidente do clube, Alberto Dualib, durante o desembarque do elenco nesta quinta-feira, em São Paulo, depois da derrota para o Cruzeiro na quarta, em Belo Horizonte. Na verdade, o presidente pediu a saída de Fabrício do time e ele retrucou. ?O Dualib está com idade um pouco avançada e fala umas besteiras de vez em quando?, desabafou o jogador. Enquanto isso, os líderes do elenco preferiram evitar a imprensa, assim como o técnico Antônio Lopes. Capitão do time, o atacante argentino Carlitos Tevez saiu rapidamente do aeroporto. Disse apenas uma frase, a mesma do goleiro Fábio Costa: ?Não vou falar nada.? Antônio Lopes também driblou a imprensa na hora de comentar a primeira derrota do time sob seu comando. Após 18 jogos de invencibilidade, 12 com ele, o Corinthians terá agora de se reabilitar diante do Santos, domingo. ?Conversamos para dar força ao Wendel e Fabrício, afinal, poderia ser qualquer um?, disse o volante Marcelo Mattos, ao citar os companheiros que cometeram os dois pênaltis bobos que deram a vitória ao Cruzeiro. ?Não é hora de procurarmos culpados.? Apesar de ainda estar na liderança do campeonato e seguir com vantagem, a pressão pela conquista do título começa a pesar sobre o jovem time do Corinthians. ?Temos de trabalhar o corpo e a mente para o jogo contra o Santos. E ter calma no momento de decidir?, afirmou o meia-atacante Carlos Alberto. ?Apesar do risco, ainda só depende da gente. Mas o grupo sentiu um pouquinho a pressão.?