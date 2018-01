Corinthians começa o trabalho em 2004 O Corinthians começou oficialmente o trabalho para a temporada de 2004. Na manhã desta segunda-feira, os jogadores fizeram o primeiro treino no CT do Parque Ecológico do Tietê. Antes, se apresentaram no Parque São Jorge para os exames médicos de rotina. No primeiro dia de trabalho, o técnico Juninho já mudou a programação. O grupo viajaria apenas na noite de terça-feira para Extrema (MG), onde fará a pré-temporada, mas o embarque foi antecipado para depois do almoço de amanhã. O time do Corinthians ficará lá até a estréia no Campeonato Paulista, dia 21, contra o Atlético Sorocaba.