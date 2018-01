Corinthians: começam as especulações O próprio técnico Wanderley Luxemburgo admitiu: depois de encerrada a primeira etapa da reformulação no Corinthians, a escolha dos dispensados, vem a segunda parte, a contratação de reforços. O vice-presidente de futebol do clube, Antônio Roque Citadini, já avisou que "já existem alguns contatos com jogadores que interessam ao clube." O dirigente, no entanto, não garante para os próximos dias o anúncio de uma nova contratação. Cauteloso em suas declarações, Luxemburgo preferiu não falar em número de jogadores para compor seu grupo ou sobre posição e o perfil dos atletas com os quais deseja contar no segundo semestre. As especulações são muitas. Uma das mais fortes é a contratação do goleiro Córdoba, do Boca Juniors. Outro jogador da posição que tem chance de transferência é Rogério Ceni, que atualmente vive uma situação de desentendimentos com o presidente do São Paulo, Paulo Amaral. Em Campinas, a expectativa é grande com o anúncio da lista de dispensas. A diretoria do Corinthians nunca negou o interesse no atacante Washington, embora a Ponte Preta, clube do jogador, mostre resistência quanto à transferência. No Guarani, a saída do zagueiro Edu Dracena é considerada quase certa. O clube campineiro poderia receber, além de uma quantia em dinheiro, o atacante Fernando Baiano e o volante Marcos Senna. Outra possibilidade é a chegada de um atacante do Flamengo, Reinaldo, que viria como pagamento de dívidas do clube carioca com o Corinthians pela transferência do meia Edílson.