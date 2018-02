Corinthians comemora alívio no caixa com saída de Nery

O Corinthians descobriu uma maneira simples de se livrar de jogadores problemáticos e caros: dispensá-los. Gustavo Nery (R$ 135 mil mensais e contrato até dezembro de 2008) foi embora na sexta-feira à noite e neste sábado acertou seu contrato de dois anos com o Fluminense. A dispensa de Roger (R$ 140 mil mensais e contrato até dezembro de 2009) também está decidida. "Nós vamos economizar mais de R$ 3 milhões. Não havia clubes interessados em pagar pelo Gustavo Nery e agora não existe quem queira o Roger. A dispensa foi o melhor caminho", resume o diretor de futebol Carlos Aurichio, o Nenê do Posto. Para o caso de Roger, a solução pode ser envolvê-lo numa negociação com o Botafogo para conseguir outro meia, esse do interesse do técnico Mano Menezes: Lúcio Flávio. O jogador está passando férias em Fortaleza e já teria sido convencido por representantes corintianos a atuar em São Paulo. O caso de Pedrinho, outro possível reforço para o meio-de-campo, é mais complicado, já que o Santos faz questão de mantê-lo. O que pode facilitar a transferência para o Corinthians é o desejo de Pedrinho de trabalhar com seu amigo Antônio Carlos, que se aposentou e virou diretor técnico no Parque São Jorge. Antonio Carlos também está tentando convencer outro ex-companheiro de Santos, o volante Rodrigo Souto. Ingleses de olho O meia Lulinha, que já esteve na mira do Chelsea embora ainda não tenha marcado gols como profissional, foi incluído numa lista de cinco talentos brasileiros que podem explodir para o mundo em 2008, segundo o jornal "The Sun". Ele é o único deles que não atua na Europa - os outros são os volantes Denilson, do Arsenal, e Lucas, do Liverpool, o atacante Alexandre Pato, do Milan, e o zagueiro Breno, que acabou de ser negociado pelo São Paulo com o Bayern de Munique. Para o tablóide, Lulinha tem tudo para ser o "sucessor de Ronaldinho Gaúcho".