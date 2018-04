Corinthians comemora resultado e poder 'decidir em casa' vaga na Copa do Brasil

O Corinthians ficou satisfeito com o empate sem gols diante do Vitória nesta quarta-feira, no estádio do Barradão, em Salvador, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Os atletas destacaram que o fato de poder decidir a classificação em casa é algo que dá maior confiança para a partida de volta, que deve ocorrer no dia 9 de maio (a CBF ainda não confirmou as datas).

+ TEMPO REAL - Vitória 0 x 0 Corinthians

"Faltou caprichar um pouco, mas o empate não é um resultado ruim. A gente leva a decisão para a nossa casa", destacou Rodriguinho. O meia ressaltou que o Vitória preferiu adotar uma postura mais defensiva e isso dificultou a vida para os a equipe alvinegra. "Por mais que eles estivessem jogando em casa, eles vieram fechados, explorando o contra-ataque. No primeiro tempo a gente proporcionou mais isso para eles e no segundo tempo a gente retomou o controle de jogo. Pena que não saiu o nosso gol", analisou.

O volante Gabriel também comentou sobre o empate por 0 a 0. "Viemos para fazer gols, mas não conseguimos. Foi um bom resultado". O lateral-direito Fagner foi outro que aprovou o resultado conquistado em Salvador. "Ainda mais pelo cansaço da sequência de jogos. Domingo temos outra pedreira", projetou.

O elenco do Corinthians volta para São Paulo no começo da tarde desta quinta-feira e retorna aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.