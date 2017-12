Corinthians comemora ?semana de folga? O erro assumido de Márcio Rezende de Freitas não tirou dos jogadores corintianos o entusiasmo pela iminente conquista do Brasileirão. O meia Rosinei defendeu nesta segunda-feira a campanha da equipe. ?Não acho que o possível título do Corinthians esteja manchado pelo que aconteceu. As opiniões sobre o lance da jogada do Tinga estão divididas. Uns acham que foi pênalti, outros acham que não. Eu acho que não foi?, disse o atleta. O lateral Eduardo pensa igual. Ele preferiu evitar o assunto polêmico. Apegou-se à campanha vitoriosa do time ao longo da disputa. As estrelas do time não apareceram para falar. Para os jogadores, o Corinthians liderou boa parte do Brasileirão, tem ótima média de gols e de vitórias e sempre foi um candidato ao título. O pensamento agora já está na Ponte Preta, adversário de domingo no Morumbi. Os jogadores adoraram a folga de meio de semana. Com isso, o técnico Antônio Lopes terá tempo para preparar o corpo e o espírito dos atletas. O Corinthians deve apenas aprimorar alguns fundamentos técnicos e trabalhar funções táticas de acordo com o que pensa o técnico para o duelo com os campineiros. Alguns jogadores ainda terão mais folga que outros. Estarão no clube, mas apenas para manter o condicionamento com exercícios leves. O cansaço segue sendo a principal preocupação da Comissão Técnica. Rosinei, Tevez e Gustavo Nery devem ter tratamento especial. O trio mostrou cansaço acima do normal na partida contra o Inter. ?Não adianta mais trabalhar a forma física. Temos agora de nos concentrar na Ponte e entrar em campo decididos a ganhar o jogo. Não há mais o que fazer?, comentou o lateral Eduardo ? ele próprio um dos atletas mais castigados com a seqüência de partidas. Contra o Inter, Eduardo foi um dos que pediram substituição. ?Via o lateral ou o atacante passar e não tinha mais pernas para segui-lo. O Lopes sempre nos pediu o máximo, mas também sempre nos deu liberdade para pedir para sair se estivesse cansado. Eu estava e não podia prejudicar o time.? Para o jogo contra a Ponte, os jogadores do Corinthians se concentram na sexta-feira, muito provavelmente no Hotel Transamérica, no Morumbi. Lopes terá força total. Não há atletas suspensos. Wendel e Bobô estarão à disposição. Eles ficaram fora do jogo com o Inter pelo acúmulo de cartões amarelos. Roger e Mascherano, machucados, vão para a concentração também.