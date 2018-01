Corinthians confia em Elias para voltar a vencer no Brasileiro

O Corinthians aposta as suas fichas na volta de Elias para recuperar o caminho das vitórias. O volante estava com a seleção brasileira nos Estados Unidos e desfalcou a equipe nas últimas três rodadas, quando o Corinthians venceu apenas um jogo. Elias já retornou aos treinos e volta ao time no domingo, contra o Joinville, no Itaquerão.

O volante é considerado peça fundamental na engrenagem da equipe. Além de ajudar na marcação, ele é importante no ataque graças às infiltrações que costumam pegar as defesas desprotegidas.

Depois do empate por 1 a 1 com o Grêmio na quarta-feira, o meia Renato Augusto admitiu que a preocupação dos jogadores era não perder a liderança do Campeonato Brasileiro durante o período em que Elias estava na seleção. O problema é que bastaram dois empates seguidos (contra Palmeiras e Grêmio) para a equipe perder a gordura que tinha na ponta da tabela. A distância para o Atlético-MG, segundo colocado, caiu para apenas três pontos (51 a 48).

A equipe de Tite está invicta desde a 8ª rodada. Já são 16 jogos sem derrotas. Como mandante, o desempenho é muito bom: dez vitórias, um empate e uma derrota.

No domingo, com a volta de Elias e o apoio da torcida, o Corinthians espera bater o Joinville para não correr maiores riscos. Em caso de derrota, o Atlético Mineiro pode igualar a pontuação do Corinthians e assumir a liderança por causa do número de vitórias.