Corinthians confia no acerto com Marcelo Mattos

A diretoria do Corinthians está otimista com relação à contratação de Marcelo Mattos. O volante não ficou nem no banco do Panathinaikos na derrota desta terça-feira para o Atlético de Madrid, na Espanha, pela fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. E deve ser confirmado como novo reforço corintiano.

Entre Marcelo Mattos e a diretoria corintiana já está tudo acertado. Resta o clube grego aceitar os R$ 400 mil oferecidos pelo empréstimo de um ano. "Ele quer voltar ao Corinthians e nós o queremos aqui. Falta mais entrar em acordo com o clube do que com o jogador", disse o diretor de futebol Mário Gobbi.

Pouco aproveitado no Panathinaikos, Marcelo Mattos já manifestou o desejo de voltar ao Corinthians, onde fez sucesso na conquista do título do Brasileirão de 2005. "Estamos no meio da transação. Vamos tentar acertar o valor e o tempo do contrato", afirmou Mário Gobbi.