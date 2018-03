Corinthians confirma a contratação do meia Elias

A diretoria do Corinthians, através de um comunicado oficial divulgado no site do clube (www.corinthians.com.br), confirmou, nesta quinta-feira, a contratação do meia Elias, que disputou o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Sua apresentação oficial acontecerá na próxima quarta-feira, no Parque São Jorge. Elias é o 19.º reforço do Corinthians nesta temporada, e esperança para o técnico Mano Menezes, que procura encontrar a formação ideal do meio-campo da equipe para a disputa do Brasileirão da Série B. O Corinthians não teve que arcar com custo algum para contar com o atleta, que foi adquirido pelas empresas Traffic (parceira do Palmeiras) e Ability, que pagaram a multa rescisória do atleta com a Ponte Preta, que girava em torno de R$ 1 milhão. Além disso, o Corinthians ganhará 20% do valor de uma futura negociação do atleta, que assinou um contrato válido até o final de 2011. Apesar de contar com o apoio de duas empresas para contratar Elias, a diretoria do Corinthians deixou claro que não utilizará tal medida para a contratação de novos reforços, com o intuito de evitar um êxodo de atletas, caso aconteça algum problema entre o clube e os investidores.