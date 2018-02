Corinthians confirma a contratação do uruguaio Acosta

O Corinthians confirmou na tarde desta terça-feira a contratação do jogador Acosta, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols. O uruguaio, que estava no Náutico, é o sétimo reforço do clube para a disputa da Série B em 2008. Veja também: Samsung anuncia fim do patrocínio ao Corinthians Acosta assinou contrato por duas temporadas. Ele terá a missão de comandar o setor ofensivo do clube. Além dele, o Corinthians já havia fechado com o atacante Lima, que estava no São Caetano. "O Acosta fez um excelente campeonato e uma ótima temporada", conta o técnico Mano Menezes. "Ele estava sendo pretendido por outros clubes, mas ficamos concentrados na sua contratação." Além de Acosta e Lima, o Corinthians já havia fechado com o meia Rafinha, com o lateral-direito Coelho (que retornou de empréstimo) e com os zagueiros Valença, Cristian Suárez e Chicão. Com a chegada de Acosta, quem deve perder espaço é o veterano atacante Finazzi. O jogador não acertou sua renovação para 2008 e pode ser dispensado pela diretoria.