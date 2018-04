Corinthians confirma acerto com volante Maldonado

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou nesta quarta-feira a contratação do volante Claudio Maldonado, ex-jogador de Flamengo e São Paulo. O chileno de 33 anos, que vinha utilizando o CT corintiano desde janeiro para manter a forma física, acertou vínculo até o fim do ano.

A confirmação do Corinthians surgiu poucos minutos depois de o próprio Maldonado anunciar o acerto em sua página no Twitter. "Amigos e amigas! Hoje posso falar que sou jogador do Corinthians! Contrato assinado!! Que mais posso pedir?! Obrigado!", registrou o jogador.

Maldonado foi jogador do Flamengo entre 2009 e 2012, mas sofreu com constantes lesões no joelho. Somente na temporada passada, foi operado duas vezes, ficando afastado dos gramados de fevereiro até o fim do ano. Ausente por tanto tempo, acabou perdendo espaço no time carioca, que não demonstrou interesse em renovar o contrato do volante.

Maldonado começou a carreira no Colo Colo, do Chile, e teve passagens por São Paulo, Cruzeiro, Santos e Fenerbahçe (Turquia). O volante foi convocado 44 vezes para a seleção chilena, pela qual marcou um gol. Agora, ele busca recuperar sua melhor forma física no Corinthians.