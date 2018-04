Corinthians confirma acordo com Alberto O atacante Alberto, de 29 anos, se apresenta nesta quarta-feira no Corinthians. O diretor de Futebol, Paulo Angioni, assegurou nesta terça-feira à tarde que os detalhes mais importantes do contrato já foram acertados. ?Faltam são os exames médicos, que ele vai fazer pela manhã?, avisou. ?E, se tudo correr bem, será anunciado como reforço da equipe à tarde.? Alberto estava no Dínamo de Moscou e chega no início da manhã em São Paulo. Sua apresentação é dada como certa, tanto que o treino da equipe, inicialmente marcado para o Parque Ecológico, foi transferido para o Parque São Jorge, onde os recém-chegados dão suas primeiras entrevistas com a camisa do clube. Angioni voltou a afirmar que a contratação nada tem a ver com a proposta de parceria feita pelo grupo MSI e disse ainda que não há no momento nenhum outra negociação adiantada para trazer novos reforços ao time. No início do ano, Alberto sofreu grave crise de pneumonia e correu risco de morte. Segundo o dirigente, o negócio só foi levado à frente após a garantia de que o atleta estava totalmente recuperado. ?O jogador vinha treinando regularmente (era reserva no clube russo) e está, acredito, em condições físicas de integrar a equipe corintiana.?