Corinthians confirma acordo com Marcelo Mattos

A diretoria do Corinthians confirmou na noite desta quarta-feira o acerto com o volante Marcelo Mattos, de 25 anos. O jogador defende atualmente o Panathinaikos, da Grécia, mas está "apalavrado" com o clube brasileiro.

Sem dar detalhes sobre a chegada do atleta, o Corinthians adiantou que Mattos deverá fechar contrato por empréstimo. O departamento de futebol do clube só está esperando a documentação do jogador para finalizar a transferência.

O volante, que deve ocupar a vaga de Cristian no time, deverá chegar ao Brasil no final de semana e deve assinar contrato até o final da Copa Libertadores do ano que vem. Será a segunda passagem de Mattos pelo Corinthians. Ele foi campeão brasileiro pela equipe em 2005 e permaneceu no grupo até 2007.