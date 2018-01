Corinthians confirma Antônio Lopes O técnico Antônio Lopes foi anunciado nesta segunda-feira à tarde como o novo técnico do Corinthians em substituição a Márcio Bittencourt - que deixou a equipe no domingo, após a vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, no Rio de Janeiro. Lopes - que assume o time na vice-liderança do Campeonato Brasileiro - acompanha o treinamento da tarde e fala com os jornalistas somente depois da movimentação. Lopes assina contrato com o Corinthians até o final de 2006. A estréia está marcada para quarta-feira, na partida contra o River Plate, em Buenos Aires, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. No primeiro confronto, em Sâo Paulo, houve empate por 0 a 0 e agora o Corinthians precisa vencer (ou empate com gols) para seguir na competição. ?O desafio será muito grande. Sei da força do Corinthians, da sua torcida. Estou muito feliz de ter sido convidado?, disse o técnico, ainda em Curitiba, enquanto arrumava as malas para viajar para São Paulo. Márcio foi dispensado apesar do bom retrospecto: dirigiu a equipe em 29 partidas, com 17 vitórias, seis empates e seis derrotas. Ele entrega o time a Lopes na vice-liderança do Brasileiro, com 50 pontos ganhos, apenas um a menos que o líder Internacional. Agora, vai tirar 10 dias de férias para refletir se continua ou não no clube. Lopes disse que vai tentar convencer Márcio a continuar. ?O Márcio deve continuar. O papo com os dirigentes, no sábado, foi rápido e não pudemos conversar sobre isso. Mas gosto muito do Márcio. Ele foi meu jogador no Inter e as nossas famílias se dão muito bem. Pode ser também que ele queira sair, mas a decisão é dele?, contou.