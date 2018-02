Corinthians confirma empréstimo do meia Giovanni Augusto ao Vasco

O Corinthians confirmou na tarde desta quinta-feira o empréstimo do meia Giovanni Augusto ao Vasco. O jogador de 28 anos deve chegar ao Rio de Janeiro na segunda-feira para realizar exame médico e assinar contrato até o final do ano.

Giovanni Augusto tem vínculo com o time paulista até dezembro de 2019. Contratado junto ao Atlético-MG no início de 2016, o meio-campista não conseguiu se firmar entre os titulares do Corinthians e não foi inscrito no Estadual deste ano.

Na última temporada, passou a maior parte dos jogos no banco de reservas e pouco contribuiu para os títulos do Campeonato Paulista e do Brasileiro. Sua principal atuação em 2017 talvez tenha sido na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, fora de casa, pela 33ª rodada do Nacional.

Ele saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória aos 31 minutos do segundo tempo. O resultado fez com que o time paulista abrisse oito pontos de vantagem sobre o Grêmio, então segundo colocado, e embalasse rumo à taça. No total, Giovanni Augusto disputou 78 partidas pelo Corinthians e anotou sete gols.

Ao torcedor alvinegro também fica a lembrança do jogador que marcou o primeiro gol na Arena Corinthians. Em 2014, na estreia da equipe paulista em seu novo estádio, Giovanni Augusto defendia as cores do Figueirense e garantiu a vitória por 1 a 0 dos catarinenses.