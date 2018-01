Corinthians confirma escalação de Cocito Cocito está escalado por Geninho para enfrentar o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria do Corinthians deu voto de confiança à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e autorizou o treinador a utilizar o novo reforço. Depois de muita polêmica e agitação nos bastidores do Parque São Jorge, os corintianos se dizem tranqüilos em relação à condição de jogo do volante. Hoje, quando a entidade voltou a funcionar após o feriadão de Páscoa, Tiradentes e São Jorge, foram emitidos dois documentos. No primeiro, Ofício Circular n.º 11/2003 e assinado pelo diretor do Departamento de Registro de Transferências da CBF, Luiz Gustavo Vieira de Castro, foi notificado que, excepcionalmente, a data de publicação do Boletim Informativo Diário (BID) referente às rodadas dos dias 26 e 27 (sábado e domingo) seria hoje, dia 24. De acordo com o regulamento da competição, o atleta só estaria em condição de jogo três dias úteis depois da publicação. O segundo, recebido pela presidência do clube às 18 horas, é o boletim confeccionado hoje, mas com a observação no alto "referente ao dia 16/04/2003". Nele consta o nome de Thiago Marcelo Silveira Cocito. É nesse ponto que os paulistas se apegam para justificar a regularização da situação do jogador. Se a data de publicação for retroativa ao dia 16, o prazo de 72 horas já teria sido respeitado. Histórico - É bom lembrar que na polêmica que envolveu o Guarani, eliminado da Copa do Brasil por utilizar Leandro antes da publicação no BID, a CBF reconheceu publicamente sua culpa na demora do registro. Contudo, mesmo diante da "confissão", o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ignorou a iniciativa e manteve a condenação ao clube paulista. CBF e STJD têm relacionamento pouco amistoso.