Corinthians confirma estréia de Robert Robert será uma das novidades do Corinthians, domingo, contra o Paraná, em Curitiba. Contratado há quase duas semanas, o jogador fará a estréia com a camisa do clube. Nesta sexta-feira, no treino coletivo comandado pelo técnico Geninho, marcou um gol e atuou quase todo o treino no time titular. Robert faz questão de avisar: "Não sou mais nenhum menino, mas a ansiedade é grande. Quero começar bem. Vamos esquecer a Copa Sul-Americana e nos concentrar no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians está se recuperando." O novo reforço vinha jogando no Consodole Sapporo, clube japonês. A opção do técnico Geninho por um esquema com três zagueiros agradou a Robert, que terá a missão de municiar os atacantes Liedson e Gil, que voltam a formar a dupla de ataque. "Esse esquema dá mais liberdade, posso rodar o campo todo." Outra função importante para Robert será orientar os jovens, como os zagueiros Betão e Marcus Vinícius. Com 32 anos, o atleta acredita que possa colaborar com os menos experientes. "Vamos conversar e orientar a rapaziada. Todos têm qualidade. Se vão jogar, é porque têm condições." Seu único problema será suportar os 90 minutos. Ele vinha realizando a pré-temporada com o time japonês, mas parou quando começou a negociar a transferência para o Corinthians. "Acho difícil jogar o tempo todo, as pernas não estão respondendo bem ainda. Só com mais dois ou três jogos conseguirei adquirir ritmo de jogo", explicou Robert.