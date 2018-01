Corinthians confirma Juninho para 2004 Juninho Fonseca é oficialmente o novo treinador do Corinthians. O clube paulista divulgou nota oficial na manhã desta quinta-feira confirmando a efetivação do técnico para o próximo ano. ?Com a efetivação de Juninho como técnico, o Corinthians começa a planejar 2004?, garantiu o diretor técnico de futebol, Roberto Rivellino. Ex-jogador do clube, Juninho chegou ao Parque São Jorge em fevereiro para comandar a equipe de juniores. Depois do papelão de Júnior, ele foi promovido pela diretoria corintiana e já comandou a equipe em três jogos no Campeonato Brasileiro. Em sua estréia venceu a Ponte Preta por 3 a 0, mas perdeu para o Fluminense (1 a 0) e Atlético-PR (3 a 2).