Corinthians confirma Oswaldo de Oliveira O técnico Oswaldo de Oliveira já acompanha o treino desta tarde de terça-feira no Parque São Jorge. Ele foi anunciado pela diretoria do clube como o novo substituto para o cargo de Juninho Fonseca, demitido na manhã de hoje. O irmão de Oswaldo, Waldemar Lemos (ex-técnico do Flamengo), será seu auxiliar. O treinador vai dar uma coletiva ao final dos treinamentos e a partir desta quarta-feira assume o comando da equipe.