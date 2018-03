Corinthians confirma reforma da Fazendinha A diretoria do Corinthians confirmou oficialmente nesta quinta-feira que o estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha, será reformado para abrigar jogos do Campeonato Brasileiro deste ano, conforme revelou com exclusividade O Estado de S. Paulo. Um grupo de empresas, encabeçado pela Brasil Luso Esportes (a mesma que cuida do projeto do novo estádio do Vitória) e com participação do Banco Espírito Santo (BES), novo parceiro corintiano, vai financiar a obra. Porém, o acerto com os portugueses para que o BES trabalhe como captador de investidores europeus para a construção do sonhado estádio corintiano não foi comentado pela diretoria do clube. Uma cláusula de confidencialidade impede as partes de se manifestarem publicamente sobre o assunto. Extremamente cauteloso com as palavras, o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, disse que a reforma está em fase de estudos. ?A única coisa que podemos dizer é que um grupo de empresas vai mesmo fazer as obras na Fazendinha. Nossa intenção é fazer jogos de menor porte por lá?, afirmou o dirigente. Nem mesmo a declaração do executivo de Comunicação do BES, Eduardo Gonçalves, confirmando o acerto com o Corinthians ? ?Nossa colaboração tem-se limitado ao desenvolvimento de trabalhos relativos à estruturação financeira do projeto? ? fez Citadini romper o silêncio.