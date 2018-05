Corinthians confirma renovação do contrato de Mano Menezes

A diretoria do Corinthians confirmou nesta segunda-feira a renovação do contrato do técnico Mano Menezes até dezembro de 2010. Assim, ele vai dirigir o clube do Parque São Jorge pela terceira temporada seguida, em que terá a difícil missão de trazer o título da Libertadores no ano do centenário corintiano.

Nos dois anos sob o comando de Mano Menezes, o Corinthians foi campeão da Série B de 2008, do Campeonato Paulista de 2009 e a Copa do Brasil de 2009. Ao total, foram 142 partidas, com um aproveitamento de 66% dos pontos - 77 vitórias, 40 empates e 25 derrotas.

Antes de Mano Menezes, apenas oito técnicos conseguiram ficar no Corinthians por três temporadas consecutivas desde a fundação do clube, em 1910. O último foi Oswaldo Brandão, entre 1966 e 1968.

Para 2010, a diretoria corre atrás de reforços. Até agora, apenas a contratação do lateral-esquerdo Roberto Carlos foi oficializada, mas o atacante Iarley e o meia Tcheco também estão próximos do Parque São Jorge.

