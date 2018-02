Corinthians confirma retorno do lateral-direito Coelho

O lateral-direito Coelho está de volta ao Corinthians. A diretoria, através do gerente Antônio Carlos, confirmou nesta quarta-feira que o jogador, que defendeu o Atlético Mineiro no Brasileirão, disputará a temporada 2008 pela equipe. Veja também: Mano diz que resgatar o Corinthians na Série B será marcante Noticiário completo do Corinthians Você concorda com a contratação de Mano Menezes? Coelho tinha proposta para defender o Internacional. Ele, inclusive, havia dito ao final do Brasileirão que gostaria de atuar no clube gaúcho. Mas o técnico Mano Menezes, contratado na terça-feira, impediu que o atleta saísse. Mano acredita que ele será importante na disputa da Série B. Além do retorno de Coelho, o Corinthians já contratou dois jogadores para a temporada 2008: o atacante Lima, que já passou pelo Atlético Paranaense, e o meia Rafinha, que já defendeu o Cruzeiro.