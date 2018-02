Corinthians confirma sondagem do Fluminense por Felipe

A diretoria do Corinthians, através de comunicado oficial no website do clube, comunicou, no começo da noite desta quinta-feira, que o Fluminense entrou em contato com o intuito de contratar o goleiro Felipe. Veja também: Jundiaí e Mogi são as novas opções de estádio do Corinthians Mil kits 'Nunca vou te abandonar' vendidos em 6h O interesse foi prontamente rejeitado pela diretoria corintiana, que confia que o reajuste proposto ao goleiro será o suficiente para convencê-lo a continuar no Parque São Jorge, mesmo ciente de que o Fluminense está disposto a pagar R$ 120 mil mensais ao jogador. O gerente de futebol do Corinthians, Antônio Carlos Zago, disse que o clube pretende pagar algo em torno de R$ 73 mil mensais ao goleiro, que tem contrato firmado até o abril de 2011. O goleiro deixou a entender, através de seus empresários, que tal reajuste não condiz com sua valorização, ainda mais por ter se tornado no único ídolo da torcida. Assim, a pedida seria de R$ 120 mil mensais, que é o valor que o Fluminense está disposto a pagar. O problema para tirá-lo do Corinthians, no entanto, consiste na multa rescisória, que hoje é de R$ 12 milhões.