Corinthians consagra "pratas-da-casa" O que seria do zagueiro Marinho sem o auxílio de Betão ou sem a contribuição dos dois volantes Wendel e Bruno Octávio, que se alternam entre os titulares? E qual destaque teriam hoje Carlitos Tevez e Nilmar sem o eventual substituto Jô ou sem as assistências do meia Rosinei e os apoios do lateral-direito Eduardo? Bem perto de conquistar o título brasileiro, o Corinthians deve agradecer não só às estrelas contratadas pela MSI, mas também à base de garotos que estava na equipe. ?Nós, além de nos esforçarmos para conseguir lugar entre os jogadores de mais nome, recebemos todos da melhor forma e acho que isso foi importante para unir o grupo?, analisa Rosinei, de 22 anos. Domingo, contra a Ponte Preta, no Morumbi, pelo menos quatro pratas-da-casa estarão em campo. Jovens como Eduardo, 18 anos, que treinava entre os juniores até o time principal ficar sem lateral-direito. Edson foi suspenso, Coelho estava machucado e o técnico Márcio Bittencourt teve de buscá-lo para tapar buraco na estréia da Copa Sul-Americana. Era 18 de agosto, entrou no time e deu o passe para o gol de Dinelson nos 2 a 0 diante do Goiás. Firmou-se na posição e já colhe os frutos: ganhava R$ 1,5 mil, reajustados este mês para R$ 5 mil. O zagueiro Betão, de 22 anos, teve papel decisivo no trabalho de fortalecimento da união. Eloqüente, simpático, aproximou-se dos argentinos Tevez e Sebá assim que eles chegaram. Integrou-os ao elenco e aproveitou para pôr em práticas as aulas de espanhol. Em campo, manteve o esforço que o levou a ser titular já em 2004, nas mãos de Tite, que o considerava essencial à equipe. ?Apesar da pouca idade, demonstra autoconfiança e poder de liderança. O Betão tem muito a crescer no futebol?, profetizou o técnico Tite no início do ano. É o atleta do clube que mais atuou neste Brasileiro: 36 jogos, 1 gol. Tite é lembrado por todos com carinho, afinal foi ele quem abriu espaço a maior parte dos garotos, afirmando que ?as estrelas terão de brigar por posição, não vou escalar ninguém pelo salário que vai receber.? Passaram ainda, este ano, pelo comando da equipe Daniel Passarela, Márcio Bittencourt e o atual Antônio Lopes. ?No início, tínhamos receio de perder espaço, de sermos demitidos apenas por não termos nome?, admitiu Wendel. ?Porém, a diretoria e os técnicos deram todo apoio para nós, disseram várias vezes que não seríamos discriminados, e isso realmente aconteceu?, acrescentou. Wendel tem 21 anos e acha que a inexperiência não vai pesar. ?Maior pressão do que suportamos no Brasileiro do ano passado, duvido que haja. Ficamos muito tempo na zona de rebaixamento e saímos com a cabeça erguida?, lembrou. Para Eduardo, há um ponto positivo em ter um time formado por vários atletas que buscam espaço no cenário mundial. ?Vamos correr ainda mais, irmos até nosso limite para sermos campeões.? Eles querem o título nacional a curto prazo, valorizarem-se e buscarem grandes contratos no ano que vem. O iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, conta com isso. ?Nós não vamos ganhar dinheiro vendendo o Tevez por muito mais do que pagamos, mas sim com a valorização dos jovens?, afirmou. ?O Rosinei, por exemplo, valia US$ 100 mil ou US$ 200 mil até pouco tempo atrás. Hoje, vale 10 ou 20 vezes mais.? O primeiro beneficiado pela nova realidade corintiana, após os dólares e a superexposição trazidas pela MSI, foi o atacante Jô, de 18 anos. Desde 2004, briga por vaga na frente, sempre teve dificuldade para se firmar, mas lucrou ainda assim. Em janeiro, transfere-se para o CSKA, da Rússia, clube do também brasileiro Vágner Love.