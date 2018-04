Corinthians consegue, enfim, inscrever Edno e Defederico

SÃO PAULO - O Corinthians conseguiu, já aos 44 minutos do segundo tempo, inscrever na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) os seus dois reforços. No último dia de prazo para poder jogar a sequencia do Brasileirão, Defederico e Edno tiveram a situação regularizada e foram liberados para jogar com a camisa corintiana. Assim, ambos estão relacionados pelo técnico Mano Menezes e podem fazer a estreia no clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi.

A demora na inscrição dos dois reforços deixou os corintianos apreensivos. "Lógico que a situação preocupava, mas acho que os jogadores ficam mais tensos porque imaginam que não poderão jogar", admitiu Mano Menezes. O mais provável é que Defederico entre como titular diante do São Paulo, enquanto Edno deve ficar como opção no banco de reservas.

A diretoria corintiana anunciou as inscrições de Defederico e Edno apenas no final da tarde desta sexta-feira, mesmo antes do nome de ambos aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) - o site da CBF teve problemas técnicos durante todo o dia. As inscrições foram confirmadas por Luiz Gustavo Vieira de Castro, diretor de registros da entidade.

"A gente já estava trabalhando com essa possibilidade (de liberação), mesmo que ela tenha vindo aos 44 do segundo tempo. Conduzimos os treinos pensando nele e agora temos duas novas e importante opções", disse Mano Menezes, ao falar sobre Defederico e Edno. "Se eles estão relacionados, o mais provável é que joguem."

"São jogadores importantes, que chegam para fortalecer o elenco. É fundamental ter atletas assim, ainda mais antes de um clássico", disse o zagueiro William, capitão corintiano que retorna à equipe depois de se recuperar de lesão.

Como sempre, Mano Menezes fez mistério sobre a escalação corintiana. O treinador espera pelo zagueiro Chicão, que se recupera de uma contratura na coxa esquerda. E aproveitou a situação para tentar esconder o time para o clássico de domingo.

Se ele puder jogar, é provável o time do Corinthians jogue no esquema tático 3-5-2, com William, Chicão e Paulo André formando a zaga. Assim, Alessandro e Jorge Henrique ficariam nas alas. Marcelo Mattos, Jucilei e Defederico formariam o meio-de-campo, deixando Ronaldo e Dentinho no ataque.

Ronaldo, inclusive, foi poupado do treinamento desta sexta-feira, por causa de um incômodo no joelho direito, mas está garantido no clássico de domingo. "Ele joga, não precisam ficar preocupados", avisou Mano Menezes. "Resolvemos poupar para melhorar sua condição."

Caso Chicão não possa jogar, o esquema 3-5-2 não será utilizado. Aí, Mano Menezes teria duas opções: colocar três volantes, com a entrada de Moradei, ou escalar Marcelo Oliveira na lateral-esquerda e deixar Jorge Henrique no meio-de-campo.