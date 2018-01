Corinthians consegue vaga na Argentina Não poderia ser melhor e mais sofrida a estréia de Antônio Lopes no Corinthians. O técnico escalou o time de forma bastante cautelosa em Buenos Aires, com três volantes e só um atacante e, mesmo assim, saiu premiado com a classificação para as quartas-de-final da Copa Sul-Americana ao empatar com o River Plate, no Monumental de Nuñez, por 1 a 1. O time foi beneficiado pelo gol fora de casa, já que ficou no 0 a 0 no Morumbi. Na próxima fase, o Corinthians enfrenta ou o Pumas, do México, ou o The Strongest, da Bolívia. Nesta quarta, Lopes já entrou em campo tendo de dar justificativas. Disse que o fato de escalar três volantes não seria, necessariamente, para o time apenas se defender. ?Gosto muito do Fabrício. Ele vai ter bastante liberdade para atacar e chegar à frente?, disse o treinador. No campo, porém, o novo xodó teve atuação apenas discreta, com dois chutes sem direção. O Corinthians começou bem, com boa arrancada de Tevez ? por ter defendido o boca Juniors, sempre era vaiado pelos torcedores do River ? que finalizou fraco e com Gustavo Nery carimbando o travessão. O ímpeto corintiano caiu com o gol de Santana, em cabeçada aos 14 minutos. Em desvantagem, o time brasileiro perdeu-se, errou passes e pouco ameaçou o rival na etapa inicial. O técnico estreante, corrigiu seu erro de escalação no meio da etapa final, trocando Fabrício por Carlos Alberto e Hugo por Bobô. O Corinthians voltou a pressionar, mas nada de gol. Lopes já demonstrava nervosismo com a catimba argentina, até que surgiu um escanteio, aos 46 minutos. ?Vai Marinho, vai para a área, acredita?, pediu Lopes. O zagueiro cumpriu as ordens e, de cabeça, empatou o duelo, calando a torcida argentina. ?Eles fizeram cera o jogo todo e esta aí, vencemos. Graças a Deus eu fui abençoado?, discursou Marinho, o herói da noite.