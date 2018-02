Corinthians: Conselho reaprova parceria A parceria Corinthians-MSI está definitivamente aprovada. O conselho deliberativo do clube se reuniu na noite desta segunda-feira para votar o orçamento do clube para 2005 e aproveitou a oportunidade para corrigir os problemas da votação anterior. O acordo com a empresa inglesa só foi rediscutido porque havia a necessidade de aprovar a ata da sessão anterior, que foi tumultuada. Nesse momento, o presidente do conselho, José de Castro Bigi, chamou os opositores e Romeu Tuma Júnior pediu que fosse feita uma nova votação. Assim foi feito. E a parceria foi aprovada por 185 votos a favor e apenas 18 conselheiros votaram contra. A sessão durou cerca de 20 minutos e não foi registrada nenhuma confusão.