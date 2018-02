Corinthians conta com a torcida para vencer a Católica Mais do que os contragolpes do Universidad Católica, é outro o maior medo do Corinthians no Pacaembu, nesta quarta-feira, às 21h45, na sua segunda partida da Libertadores: saber se os torcedores irão pedir por Marcelinho Carioca durante o jogo e se isso atrapalhará a concentração do time. A vitória é considerada obrigatória. Todos os ingressos foram vendidos. Ricardinho diz que "os torcedores precisam apoiar o time sob qualquer circunstância, independentemente da contratação ou não do Marcelo. Acredito que a torcida entenda a importância das vitórias em casa na Libertadores. E que ela não vá atrapalhar a nossa concentração, não." Vaias atrapalhando o Corinthians? O técnico Antônio Lopes não quer isso, de jeito nenhum. Seus planos são ambiciosos. Ele pretende fazer com que o Corinthians vença todas as partidas do Grupo 4. O técnico ficou animado depois da vitória sobre o Deportivo Cali na estréia. E quer mais três pontos. "Eu acredito que essa batalha para ser primeiro possa ser fundamental para as próximas fases da Libertadores. Eu quero que o Corinthians seja o melhor entre todos os grupos, para ficar sempre com a opção de decidir as classificações às próximas fases da Libertadores em casa. Conversei com o time sobre isso", revela o treinador. Por isso, Lopes escalou o Corinthians da maneira mais ofensiva possível. Sem o volante Bruno Octávio com inflamação no púbis, o técnico aposta em Marcelo Mattos e Rosinei marcando e dando sustentação para Ricardinho e Roger articularem as jogadas de ataque para Nilmar e Tevez concluírem a gol. "O Ricardinho e o Roger são dois jogadores talentosos, muito habilidosos e que se completam. Eles produzem atuando juntos. Conseguem abrir espaço no campo adversário e ainda servem bem demais nossos atacantes. Eles serão importantes na partida contra o Universidad", garante o técnico. A vontade de vencer o jogo fez com que Antônio Lopes conversasse com Tevez, que estava nesta terça na Argentina para o funeral do avô. O atacante prometeu que voltará nesta quarta-feira pela manhã ao Brasil. E logo que chegar irá direto para a concentração. Quer jogar de qualquer maneira. "O Carlitos estará em campo até para homenagear o avô. Sei que ele está vivendo um momento delicado com a perda de um parente próximo, mas jogar será bom para ele e para o grupo. Está confirmado." O Universidad Católica venceu na estréia e divide a liderança do Grupo 4 com o Corinthians. Veio a São Paulo para marcar e tentar vencer nos contragolpes. "Nossa torcida no Pacaembu nos ajuda demais e atrapalha o adversário. Estamos confiantes", diz Ricardinho. Também nesta quarta, o Goiás receberá o The Strongest (Bolívia), às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O jogo vale a liderança do Grupo 3 - ambos venceram na estréia. Pelo Grupo 6, o mesmo do Internacional, o Pumas jogará contra o Unión Maracaibo (Venezuela), na Cidade do México.