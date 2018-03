Corinthians conta com a volta de Jadson para encarar o Palmeiras

O meia Jadson é a principal novidade na lista dos relacionados do Corinthians para a partida contra o Palmeiras, neste sábado, às 16h30, na Arena Corinthians. Recuperado de dores na coxa direita, ele deverá ficar como opção no banco de reservas. Romero e Balbuena, desfalques diante do São Paulo, também estão de volta.

+ Carille diz que não definiu time e poupa jogadores em último treino

+ Discípulos de Tite, Carille e Roger brigam pelo título no Paulistão

O atacante Matheus Matias, que tem sido pedido pelos torcedores e ganhou recentemente o prêmio de revelação do Campeonato Potiguar - quando defendia o ABC - não foi relacionado dessa vez. Segundo Carille, o menino ainda não está preparado para encarar a pressão de uma decisão em um estádio lotado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nesse primeiro jogo ele não está nem relacionado. É um garoto que jogava no ABC só para quatro mil pessoas. Não sei como será o comportamento dele quando errar a primeira bola para 40 mil pessoas. Não é momento para teste. Vamos esperar o Brasileiro, para conhecer melhor esse atleta", explicou o treinador, em entrevista realizada nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

O volante Renê Júnior continua se recuperando de lesão na coxa esquerda e a expectativa é que tenha condição de jogo apenas para a segunda partida, no domingo da semana que vem, dia 7. Por conta do desgaste físico do elenco, Carille não conseguiu treinar uma formação titular e aguarda a realização de exames para saber com quem poderá contar.

Balbuena e Romero estão confirmados após defenderem a seleção do Paraguai em amistoso diante dos Estados Unidos. O time deve ir a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Mateus Vital e Rodriguinho; Romero e Clayson.

Veja a lista dos relacionados:

Goleiros: Cássio e Caíque

Laterais: Fagner, Mantuan e Sidcley

Zagueiros: Balbuena, Henrique e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Ralf, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Jadson, Rodriguinho, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel e Danilo

Atacantes: Emerson Sheik, Clayson, Romero, Júnior Dutra, Lucca e Pedrinho