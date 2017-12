Corinthians conta com os 2 da seleção A maior preocupação da diretoria do Corinthians, após o empate de quarta-feira com o Taubaté por 1 a 1, será convencer o volante Vampate a o meia Ricardinho, ambos servindo a Seleção Brasileira, a disputar a Copa dos Campeões. De acordo com Jairo Leal, treinador interino do Corinthians, inicialmente será realizada uma avaliação física para se saber as reais condições dos atletas. Se estiverem bem, deverão seguir para Belém, onde a equipe estréia no dia 3 contra o Paysandu. Ainda de acordo com o treinador, os atletas poderão permanecer treinando para o Campeonato Brasileiro em São Paulo caso apresentem-se cansados. A situação de Dida, também na Seleção Brasileira, segue indefinida. Seu contrato com o Corinthians termina dia 30 e o goleiro pode retornar ao Milan, proprietário de seus direitos federativos. Recuperado de uma contusão no tornozelo, o zagueiro Scheidt vai iniciar a Copa dos Campeões na reserva. Jairo Leal pretende manter Ânderson, titular nas conquistas da Copa do Brasil e do Torneio Rio-São Paulo.