Corinthians contra o imprevisível Vitória O Corinthians enfrenta o Vitória-BA, neste domingo, sabendo que se trata de um adversário absolutamente imprevisível. No compacto que o técnico Geninho exibiu aos seus jogadores ficou claro a irregularidade da equipe baiana. Na goleada por 7 a 2 sobre o Palmeiras, em pleno Parque Antártica, parecia imbatível. No jogo de volta, no Barradão, seu futebol chegou a dar sono na derrota por 3 a 1. A dúvida do Corinthians é saber qual Vitória vai se apresentar amanhã, às 18 h, no Pacaembu. "Sinceramente, eu não sei", confunde-se o técnico Geninho. "Às vezes, eles fazem um jogo excepcional, como aquele em que venceu o Palmeiras no Parque Antártica, ou no outro, quando quebrou a série de 36 partidas invictas do Cruzeiro, no Barradão. Em outros jogos tem uma queda brusca no seu futebol. Por isso, temos de fazer a nossa parte bem feita". Esse jogo também marca uma mudança de postura do Corinthians. Em vez de jogar pensando só nos três pontos, Geninho decidiu inverter as prioridades da equipe. Se até a segunda derrota para o River Plate, pela Libertadores, o time entrava em campo obcecado pela vitória - e muita vezes acabava sendo surpreendido por causa disso - agora o foco passou a ser a boa qualidade de seu futebol. "Se jogarmos bem, estaremos sempre mais próximos de uma vitória", acrescenta o treinador corintiano. A mudança de postura teve também a participação dos jogadores. Começou contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no empate por 1 a 1. Teve continuidade diante do Juventude, na goleada por 4 a 0, no Pacaembu. E deve prosseguir até o final do Campeonato, de acordo com próprios corintianos. "Foi uma decisão de consenso. Discutindo a nossa desclassificação na Libertadores, chegamos à conclusão de que o time precisava voltar a gostar da bola". Gostar da bola significa, na prática, jogar sem pressa. Numa linguagem ainda mais clara, resgatar o toque de bola da época de Carlos Alberto Parreira. No jogo de amanhã, por exemplo, essa característica deve ser fundamental para o time alcançar os três pontos. Os jogadores corintianos e o próprio Geninho imaginam que o adversário deve jogar no erro do Corinthians, ou seja, virá com um esquema forte de marcação, apostando nos contra-ataques para arriscar um resultado positivo. "Esse é o tipo de jogo em que não se pode ter pressa para atacar", observa o atacante Gil. "Eles (o Vitória) devem vir fechadinhos, marcando forte. Se o Corinthians se afobar vai ser pior. O contra-ataque deles é uma arma poderosíssima. Não podemos dar essa chance". Do time considerado titular, só o capitão Fábio Luciano está fora. O zagueiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por César. Já no meio-de-campo a novidade é a volta do volante Fabinho, que cumpriu a suspensão pelo terceiro cartão amarelo e vai ocupar o lugar de Cocito. O que isso muda no conjunto? Geninho responde: nada. "Mudam as peças mas não se alteram as funções", resume o treinador. De outra parte, alguns jogadores atuam animados com a perspectiva de uma convocação para a Seleção Brasileira, na próxima semana. Rogério, Fábio Luciano (que não joga amanhã), Kléber, Liédson e Gil são os que tem chances de aparecer na lista de Carlos Alberto Parreira. Teoricamente, uma boa apresentação amanhã poderia ratificar uma convocação. Mas a grande maioria, pelo menos da boca para fora, não concorda com isso. "Não será esse jogo que vai definir as nossas chances", imagina o lateral Rogério. "Nós queremos fazer uma grande apresentação pelo Corinthians e pela nossa torcida. Se isso ajuda numa eventual convocação, melhor".